Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Fahrerflucht, Zeugen gesucht

Lahr (ots)

Am Montag kam es in der Voelckerstraße zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Nach ersten Erkenntnissen bog ein bislang unbekannter Fahrzeug-Führer gegen 15.30 Uhr von der Voelckerstraße nach rechts in die Friedhofstraße ein und streifte dabei offenbar aus Unachtsamkeit den ordnungsgemäß parkendem VW eines 23-Jährigen. Der mutmaßliche Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit. Der entstandene Schaden am abgestellten Pkw beträgt rund 3.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Lahr bitten Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 07821 277-0 zu melden. /st

