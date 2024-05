LPI-SHL: ohne Führerschein und ohne gültige Versicherung gefahren

Schweina (ots) - Zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw kam es in der Zeit von 01:00 - 09:00 Uhr am 11.05.2024. Hier wurde in der Profischer Straße durch einen unbekannten Täter die Scheibe eines Pkw beschädigt. Personen, welche hierzu Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzungen zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion Bad Salzungen Telefon: 03695 551 0 E-Mail: ...

mehr