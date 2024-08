Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Forbach, Raumünzach - Motorradkontrollen und Geschwindigkeitsmessungen ziehen etliche Verstöße nach sich

Offenburg (ots)

Bei Geschwindigkeitsmessungen und Technikkontrollen am Sonntagmittag auf der Schwarzwaldhochstraße wurden von den Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden etliche Verstöße dokumentiert und geahndet. Zur Vorbeugung von Motorradunfällen wurden auf den Schwerpunktstrecken der B500 im Bereich Hundseck und Seibelseckle sowie auf der L83 in Raumünzach Forbach in einer rund vierstündigen Kontrollaktion in Kooperation mit einem Kontrolltrupp des Polizeipräsidiums Einsatz neben Geschwindigkeitsmessungen auch technische Überprüfungen durchgeführt. Insgesamt wurden 79 Motorräder einer ganzheitlichen Kontrolle unterzogen. Hierbei konnten 13 Verstöße durch technische Veränderungen an den Zweirädern festgestellt werden. Bei den Geschwindigkeitsmessungen kam es zu 88 Verstößen gegen die jeweils zulässige Höchstgeschwindigkeit, 37 davon begangen durch Zweiradlenker.

