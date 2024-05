Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Trunkenheitsfahrt verhindert

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Dank eines Zeugenhinweises konnte die Polizei am Dienstagnachmittag in Weilerbach eine Trunkenheitsfahrt verhindern. Dem aufmerksamen Beobachter war kurz nach 16 Uhr in der Danziger Straße ein Mann aufgefallen, der sich in stark torkelndem Gang auf ein geparktes Fahrzeug zu bewegte. Weil er befürchtete, dass der Mann in diesem Zustand mit dem Auto losfahren könnte, verständigte der Zeuge die Polizei.

Die ausgerückte Streife fand an der beschriebenen Stelle einen 48-jährigen Mann, der bei ausgeschaltetem Motor in seinem Auto saß. Er hatte tatsächlich kräftig dem Alkohol zugesprochen - der Schnelltest zeigte einen "Pegel" von 1,22 Promille an. Dem 48-Jährigen wurde deshalb der Fahrtantritt untersagt und vorsorglich seine Autoschlüssel sowie der Führerschein sichergestellt. Der Mann kann sich die Sachen bei der Polizei abholen, wenn er nachweislich wieder nüchtern ist... |cri

