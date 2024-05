POL-PPWP: Unfall, weil Mitfahrer ins Lenkrad griff

Kaiserslautern (ots) - Unter Alkoholeinfluss hat ein Autofahrer am Montagabend einen Unfall verursacht, beziehungsweise mehrere hintereinander. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Unfallreihe begann gegen 19 Uhr in der Pariser Straße, wo der Senior auf seinem Weg in Richtung Rauschenweg im Baustellenbereich eine Warnbake streife und dadurch beschädigte. Er ignorierte den Schaden und setzte seine Fahrt fort. Beim ...

