Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gegen Hausecke gekracht

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Reichenbach-Steegen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Vermutlich aus Unachtsamkeit hat ein Autofahrer am frühen Montagmorgen in der Hauptstraße einen Unfall gebaut. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war der 23-Jährige gegen 6.20 Uhr mit seinem VW Passat von der Hohlstraße kommend in Richtung Oberstaufenbach unterwegs, als er nach links von der Fahrbahn abkam und ein Verkehrszeichen touchierte.

Beim Versuch, seinen Wagen wieder unter Kontrolle zu bekommen, prallte er mit der rechten Frontseite gegen eine Hausecke. Das Fahrzeug blieb stark beschädigt stehen und war nicht mehr fahrbereit. Weil der Fahrer über Schmerzen klagte, wurde der Rettungsdienst hinzugezogen und brachte den Mann anschließend in ein Krankenhaus.

Die Hauptstraße musste für die Unfallaufnahme gesperrt werden. Auch die Feuerwehr war im Einsatz, um die ausgelaufenen Betriebsstoffe zu binden und die Fahrbahn zu reinigen. Der Sachschaden wird auf 16.000 Euro geschätzt. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell