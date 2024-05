POL-PPWP: Wer hat randaliert?

Kaiserslautern (ots) - Diebe haben sich in einer Tiefgararge in der Mannheimer Straße an einem Oldtimer zu schaffen gemacht. Von dem edlen Stück stahlen die Täter einen Teil des Kühlergrills. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen langten die Unbekannten am Freitag (17. Mai 2024) zwischen 14:30 Uhr und 17:15 Uhr zu. Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen des Diebstahls an dem Mercedes auf. Zeugen, die Hinweise ...

