Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Wildunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Rumbach (ots)

Am Sonntag, 03.09.2023, gegen 20.40 Uhr befuhr ein 29-jähriger Motorradfahrer mit seiner Honda die Landesstraße 478 von Schönau kommend in Fahrtrichtung Rumbach als ein Reh die Fahrbahn kreuzte und mit dem Krad kollidierte. Hierbei zog sich der Kradfahrer diverse Verletzungen zu und musste durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 5000. Euro. Das Reh verendete an der Unfallstelle./pidn

