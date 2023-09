Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl aus Wohnmobil/Zeugenaufruf

Nothweiler (ots)

Am Freitag, 01.09.2023 in der Zeit von 10.30 Uhr bis 15.30 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Wohnmobil ein, welches auf dem Waldparkplatz Nothweiler, nahe der deutsch-französischen Grenze abgestellt war und entwendeten dort ein Tablet der Marke Samsung im geschätzten Wert von ca. 50.- Euro. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise zu auffälligen Personen und Fahrzeugen im Bereich der Tatörtlichkeit sind unter der Tel. 06391-9160 bzw. per Email (pidahn@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Dahn zu richten./ pidn

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell