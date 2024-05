Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Am Kreisel Vorfahrt missachtet

Kaiserslautern (ots)

Bei der Einfahrt in den Elf-Freunde-Kreisel ist eine Fahrradfahrerin am Montagvormittag mit einem Auto kollidiert. Nach den derzeitigen Erkenntnissen befand sich der Pkw bereits im Kreisverkehr, als die Radfahrerin gegen 11.40 Uhr aus der Zollamtstraße kam und ebenfalls in den Kreisel einfahren wollte. Dabei missachtete die 58-Jährige offenbar den Vorrang des Renault Captur. Sie prallte dem vorbeifahrenden Wagen gegen den hinteren Kotflügel und stürzte zu Boden. Dadurch zog sich die Radlerin eine Verletzung am Bein zu. Eine Untersuchung durch den Rettungsdienst lehnte sie jedoch ab. Sowohl an ihrem Fahrrad als auch am Pkw entstand leichter Sachschaden. |cri

