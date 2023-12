Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bawinkel - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bawinkel (ots)

Am 5. Dezember zwischen 14.35 Uhr und 14.45 Uhr kam es in Bawinkel an der Haselünner Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der am linken Außenspiegel beschädigte weiße Citroen war zu diesem Zeitpunkt auf dem Parkstreifen vor dem dortigen Leuchtenhaus abgestellt. Die genaue Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell