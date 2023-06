Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Tatverdächtige nach Einbruch gesucht - mit Fotos

Recklinghausen (ots)

Am vergangenen Dienstagnachmittag (20.06.2023 - 13:30 Uhr) kam es in Marl Am Theater zu einem Einbruch in ein Reihenhaus. Zwei unbekannte Frauen gelangten über ein Fenster in die Wohnung. Hier nahmen sie Schmuck und Bargeld mit. Die beiden Frauen wurden bei der Tat mittels Videokamera aufgezeichnet. Aus den Aufnahmen konnten Fotos angefertigt werden.

Fotos der Tatverdächtigen finden Sie unter diesem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/108899

Wer kann Angaben zu den beiden Frauen machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell