Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unter Alkoholeinfluss Unfälle gebaut

Kaiserslautern (ots)

Unter Alkoholeinfluss hat ein Autofahrer am Montagabend einen Unfall verursacht, beziehungsweise mehrere hintereinander. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Die Unfallreihe begann gegen 19 Uhr in der Pariser Straße, wo der Senior auf seinem Weg in Richtung Rauschenweg im Baustellenbereich eine Warnbake streife und dadurch beschädigte. Er ignorierte den Schaden und setzte seine Fahrt fort.

Beim Abbiegen in den Rauschenweg überfuhr der 84-Jährige die dortige Verkehrsinsel und mähte das darauf installierte Verkehrszeichen um. Dabei löste sich die Frontschürze des Toyota Yaris zum Teil und schleifte in der Folge am Boden. Aber auch das ignorierte der Fahrer.

Als sich kurz darauf auf dem weiteren Weg in Richtung Hohenecker Straße die Frontschürze komplett löste und unter die Räder geriet, drohte der Pkw kurzzeitig, in den Gegenverkehr abzudriften, wo es zu einem Beinahe-Unfall mit einem entgegenkommenden Pkw kam. Anschließend bog der Toyota-Fahrer nach rechts auf die K3 ab, wo er seinen Wagen dann am Waldparkplatz abstellte.

Ein Zeuge, der alles beobachtet und die Polizei verständigt hatte, konnte den Mann bis zum Eintreffen der Polizeistreife festhalten. Bei dem 84-Jährigen wurde deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemschnelltest zeigte einen Alkoholpegel von 1,32 Promille an.

Der Senior musste sein Auto vor Ort stehen lassen und wurde zur nächsten Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Fahrzeugschlüssel wurden einbehalten. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell