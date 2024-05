Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat die Heckscheibe eingeschlagen?

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Mit eingeschlagener Heckscheibe hat ein Anwohner der Sonnenstraße am Dienstagmorgen sein Auto vorgefunden. Wie der 44-Jährige der Polizei meldete, hatte er seinen Mitsubishi Outlander am Montag gegen 18 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 37 unbeschädigt abgestellt. Als er am nächsten Morgen gegen 7 Uhr wieder zu seinem Pkw kam, war die Heckscheibe zerstört. Der Schaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. Es wurden in der Umgebung auch keine eventuellen Tatwerkzeuge gefunden. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen gesehen oder etwas gehört haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |cri

