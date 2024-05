Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Plakate beschädigt - Zeugen gesucht!

Queidersbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte Täter haben in Queidersbach in der Hauptstraße zwei Wahlplakate beschädigt. Die Polizei geht derzeit von Vandalismus aus und ermittelt wegen Sachbeschädigung. Beide Plakate wurden in der Zeit zwischen Montagabend, 23 Uhr, und Dienstagmorgen, 8 Uhr, vermutlich mit einem spitzen Gegenstand malträtiert, so dass Teile herausbrachen.

Gesucht werden nun Zeugen, die in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |cri

