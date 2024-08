Oberkirch (ots) - Nach einem Vorfall in der Nacht von Freitag auf Samstag haben die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch Ermittlungen eingeleitet. Nach derzeitigem Sachstand soll es gegen 3.20 Uhr in der Hauptstraße zu einem Streit zwischen einem Mann und mehreren Jugendlichen gekommen sein. Hierbei habe ein Zeugen auch eine Schussabgabe wahrgenommen. Im weiteren Verlauf wurde bekannt, dass ein 54 Jahre alter Mann wohl in den Konflikt involviert gewesen sein dürfte. ...

