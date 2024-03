POL-OG: Baden-Baden, A5 - Tank- und Rastanlage Baden-Baden nach Lastwagenbrand gesperrt

Rastatt (ots) - Nach mehreren Hinweisen auf eine mutmaßliche Trunkenheitsfahrt eines Autofahrers auf der Autobahn A5 von Baden-Baden in Richtung Karlsruhe, überprüfte eine Streifenwagenbesatzung am Mittwochnachmittag die Wohnanschrift des Fahrzeughalters in Rastatt. Hierbei konnten die Beamten beobachten, wie der besagte Wagen in den Innenhof seines Anwesens fuhr ...

