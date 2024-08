Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Sandweier - Nach Verfolgungsfahrt verunfallt

Baden-Baden, Sandweier (ots)

Auf der B3 kam es am Samstag kurz vor der Ortseinfahrt Sandweier nach kurzer Verfolgungsfahrt zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Durch seine auffällige Fahrweise fiel der Streifenbesatzung zunächst ein Opel-Fahrer auf der A5 auf, der in Richtung Basel unterwegs war. Er sollte daraufhin einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden, missachtete jedoch die Anhaltesignale der Polizei und verließ die A5 bei der Anschlussstelle Rastatt-Süd in Richtung Haueneberstein. Die Streifenbesatzung verlor den Sichtkontakt zum flüchtigen Fahrzeug, konnte es aber kurze Zeit später auf Höhe der Einmündung zur L67 ihnen entgegenfahrend wieder feststellen. Erneut ignorierte der 33-jährige Opel-Lenker dabei sämtliche Anhaltezeichen der Polizei und verließ die B3 in Richtung Sandweier, worauf die Verfolgung unverzüglich wiederaufgenommen wurde. Dabei stellten die Polizeibeamten zunächst Unfallspuren auf einer Verkehrsinsel fest, bevor sie im weiteren Verlauf der Fahndung das verunfallte Fahrzeug vor dem Ortsbeginn Sandweier im Feld auffinden konnten. Der mutmaßliche Fahrzeug-Führer wollte sich zu diesem Zeitpunkt fußläufig von der Unfallstelle entfernen, wurde aber schnell von den Beamten gefasst und widerstandslos festgenommen. Seine Beifahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Das Ergebnis eines durchgeführten Urintests ließ die Vermutung zu, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht, sodass er zum Zwecke der Blutentnahme in ein nahegelegenes Krankenhaus und anschließend zum Polizeirevier Baden-Baden gebracht wurde. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro, es war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige. /st

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell