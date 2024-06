Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Feuer auf der Skaterbahn

Schmalkalden (ots)

Unbekannte Täter entzündeten in der Nacht zu Dienstag (25.06.2024) ein Feuer auf der Skaterbahn im Kanonenweg in Schmalkalden. Gegen 04:20 Uhr bemerkte ein Zeuge Reste von Glut und verständigte die Feuerwehr, welche die noch glimmenden Teile der Anlage löschte. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0163168/2024 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell