Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hohberg, Niederschopfheim - Mit nahezu zwei Promille auf E-Scooter unterwegs

Hohberg, Niederschopfheim (ots)

Beamte des Verkehrsdiensts Offenburg haben am Montagabend einen mit nahezu zwei Promille alkoholisierten E-Scooter Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Lenker des Elektrofahrzeugs geriet deshalb in das Blickfeld der Streife, weil er gegen 18:50 Uhr auf der Alten Landstraße zusammen mit einem Sozius unterwegs war. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle kam ans Tageslicht, dass der 39-Jährige unter deutlichem Alkoholeinfluss stand, was ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte. Führerscheinrechtliche Maßnahmen waren nicht erforderlich, weil der Enddreißiger noch nie einen Führerschein besessen hat.

/le

