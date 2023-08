Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Dornstetten - Einbruch in Supermarkt - Festnahme von zwei Tatverdächtigen

Dornstetten (ots)

Zwei Tatverdächtige sind am Sonntagmorgen in einen Supermarkt in Dornstetten eingebrochen und haben Genussmittel sowie Tabakwaren im Wert von etwa 10.000 Euro gestohlen. Eine aufmerksame Zeugin informierte das Polizeirevier gegen 06:45 Uhr über den gerade stattfindenden Einbruch in einen Supermarkt in der Gartenstraße. Nach Alarmierung der Polizei und der Einleitung sofortiger Fahndungsmaßnahmen konnten zwei Tatverdächtige im Alter von 24 und 28 Jahren in unmittelbarer Tatortnähe vorläufig festgenommen werden. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Weitere Ermittlungen erfolgen durch den Polizeiposten Dornstetten.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell