Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer

Rostock (ots)

Am Donnerstag, den 02.05.2024, gegen 19:45 Uhr ereignete sich in der Hamburger Straße auf Höhe des Schutower Kreuzes in Rostock ein Verkehrsunfall, bei dem ein 39-jähriger deutscher Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Der Fahrradfahrer überquerte nach ersten Erkenntnissen die Hamburger Straße und wurde auf der Fahrbahn von einem PKW Mercedes Benz erfasst. Ein Atemalkoholtest bei dem 62-jährigen ukrainischen PKW-Fahrer ergab einen Wert von 2,58 Promille. Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Laut Zeugenaussagen querte der Fahrradfahrer die Straße, obwohl die Lichtzeichenanlage dort in diesem Moment rot zeigte. Er erlitt schwerste Verletzungen und wurde umgehend durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der PKW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde durch einen Abschleppdienstleister von der Unfallstelle entfernt. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 10.000 Euro. Zur Klärung der Unfallursache und des genauen Unfallherganges wurde, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft, ein Sachverständiger der DEKRA eingesetzt. Es kam für etwa zwei Stunden zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen an der Unfallstelle. Die Polizei leitet ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung ein. Marcus Rode Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

