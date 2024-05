Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Sachbeschädigung durch Feuer

Schwerin (Weststadt) (ots)

In den Abendstunden des 01.05.2024 wurden der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Rostock via Notruf gegen 20:30 Uhr zeitlich dicht aufeinanderfolgend zwei brennende Mülltonnen in der Lübecker Str. und der Robert-Beltz-Str. in Schwerin gemeldet. Die Feuer wurden zeitnah durch beherzt eingreifende Passanten und die Berufsfeuerwehr der Stadt Schwerin gelöscht. Personen oder die anliegenden Gebäude wurden durch die in Flammen stehenden Abfallbehälter nicht gefährdet. Aufgrund von Zeugenaussagen konnte ein 35-jähriger, deutscher Tatverdächtiger im Nahbereich gestellt werden. Eine politische Motivation seines Handelns war nicht erkennbar. Neben Beamten des Polizeihauptreviers Schwerin kamen auch Mitarbeiter des Kriminaldauerdienstes zum Einsatz. Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen wegen des Verdachtes von Sachbeschädigungen durch Feuer aufgenommen. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf ca. 700 Euro. gefertigt: Polizeioberkommissar Niklas Mers Streifenführer Polizeihauptrevier Schwerin verantwortlich: André Falke Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell