Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 52-jähriger Pöbler in Rostock in Polizeigewahrsam genommen

Rostock (ots)

Gegen 15:30 Uhr erhielt die Polizei am Mittwoch, 01.05.2024, Kenntnis über eine pöbelnde männliche Person im Bereich des Doberaner Platzes in Rostock. Die erste Funkwagenbesatzung konnte den Mann in einer dort zeitgleich haltenden Straßenbahn feststellen. In der Folge forderten die Beamten den Mann auf, die Straßenbahn zu verlassen. Dieser Aufforderung kam der 52-Jährige nur widerwillig nach. An der Haltestelle wurde er dann gegenüber den Beamten aggressiv, pöbelte weiter herum und wollte vor der polizeilichen Maßnahme im weiteren Verlauf flüchten. Die Beamten konnten den 52-jährigen Deutschen ergreifen, zu Boden bringen und anschließend mit Handschellen fixieren. Im Rahmen der weiteren Sachverhaltsaufklärung wurde bekannt, dass der Mann zuvor mehrere Personen verbal sowie durch das Zeigen einer Schießbewegung mit der Hand bedroht hat und sogar zwei junge Mädchen bespucken wollte. Der 52-Jährige wurde anschließend in Polizeigewahrsam genommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Der in Rostock wohnhafte und bereits mehrfach polizeibekannte Mann muss sich nun wegen des Verdachts der Bedrohung, der Beleidigung, des Störens des öffentlichen Friedens sowie wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten. André Falke Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell