POL-HRO: Auffälliger VW California gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots) - In der Nacht zum Sonntag den 28.04.2024 gegen 03:00 Uhr kam es am Dreescher Markt in Schwerin zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Im Zuge der Auseinandersetzung wurden zwei tunesische Staatsangehörige verletzt, wovon eine Person mit Schnittverletzungen schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Im Rahmen von ...

mehr