Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall im Stadtgebiet Schwerin

Schwerin (ots)

Am 28.04.2024 ereignete sich in Schwerin gegen 11:39 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Werder- und Knaudtstraße. Nach gegenwärtigem Stand befuhr ein Pkw VW Golf mit zwei weiblichen Insassen die Werderstraße, wollte im besagten Kreuzungsbereich nach links in die Knaudtstraße abbiegen und hielt verkehrsbedingt, um den vorrangigen Verkehr passieren zu lassen. Zeitgleich befuhr ein VW Transporter die Werderstraße entgegengesetzt und wollte die Kreuzung in Richtung des Schlosses passieren. Aufgrund noch nicht vollständig geklärter Umstände kam der VW Transporter auf Höhe des wartenden VW Golf auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit diesem frontal. Infolgedessen wurden die 25jährige deutsche Fahrerin des VW Golf und ihre gleichaltrige deutsche Beifahrerin sowie der 69jährige deutsche Fahrer des VW Transporters schwer verletzt und durch hinzugezogene Rettungskräfte in die Helios-Klinik Schwerin verbracht. Die involvierten Fahrzeuge waren aufgrund der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Während der Unfallaufnahme kam es zum Teil zur Vollsperrung des genannten Bereiches. Der Sachschaden wird auf 15.000EUR geschätzt. Die weiteren Ermittlungen zum Verkehrsunfall übernimmt das Kriminalkommissariat Schwerin. Julián Klug Polizeioberkommissar Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock verantwortlich: Isabel Wenzel Polizeiführerin vom Dienst Polizeipräsidium Rostock Dezernat 1, Einsatzleitstelle

