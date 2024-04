Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Entlaufener Jungbulle aufgetaucht - Rücknahme der Warnmeldung

Wittenburg (ots)

Der am Sonntag in Lehsen bei Wittenburg entlaufene Jungbulle (wir informierten heute) ist offensichtlich wieder aufgetaucht. Nach Angaben des Tierhalters ist der betreffende Bulle am Montag einem anderen Bauern mehrere Kilometer westlich von Hagenow zugelaufen. Der Abgleich der Ohrmarken-Nummer erbrachte eine Übereinstimmung zum entlaufenden Rind. Das Menschen gegenüber als aggressiv geltende Tier befindet sich den Angaben zufolge derzeit in einem Stall, sodass für die Allgemeinheit nun keine Gefahr mehr besteht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell