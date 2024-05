Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 43-jähriger Motorradfahrer bei Unfall tödlich verunglückt

Wismar (ots)

Am 01.05.2024 ereignete sich gegen 13:15 Uhr auf der B105 zwischen Gressow und Gägelow, Höhe Abzweig Wolde ein schwerer Verkehrsunfall bei dem ein Motorradfahrer noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der 43-jährige Motorradfahrer hinter einem vorausfahrenden PKW Mercedes aus Richtung Grevesmühlen kommend in Richtung Wismar. Als der Mercedes verkehrsbedingt bremste, kollidierte der Motorradfahrer mit dem Heck des Mercedes und kam auf der Straße zum Liegen. Der nachfolgende Fahrer eines Skodas erfasste den Motorradfahrer, der in der Folge an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag. Es entstand Sachschaden an allen drei Fahrzeugen. Es kam zu einer Vollsperrung der B105 an der Unfallstelle, sodass der Verkehr in Gägelow und vor dem Abzweig Wolde für mehrere Stunden umgeleitet werden musste. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft Schwerin wurde ein Sachverständiger der DEKRA zur Unterstützung der Unfallaufnahme und genauen Ermittlung der Unfallursache eingesetzt. Zudem kamen mehrere Rettungswagen, sowie die Feuerwehr vor Ort zum Einsatz. Nachdem die beteiligten Fahrzeuge geborgen wurden, konnte der Verkehr gegen 17:15 Uhr auf der B105 wieder freigegeben werden. Die Schadenshöhe des Unfalls wird polizeilich auf 25.000 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden durch die Kriminalpolizei Wismar übernommen. gefertigt: Polizeioberkommissar Mattis Erdenberger Dienstgruppenleiter Polizeihauptrevier Wismar verantwortlich: André Falke Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell