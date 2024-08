Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Nach zwei Einbrüchen gefasst

Offenburg (ots)

Am Montagabend kam es zu zwei Einbrüchen in der Nordoststadt. Gegen 22:15 Uhr soll ein 35-Jähriger die Glasscheibe einer Gaststätte in der Moltkestraße eingeschlagen und sich somit unerlaubten Zutritt zum Gebäude verschafft haben. Nach derzeitigen Erkenntnissen verließ der mutmaßliche Eindringling die Örtlichkeit wieder, nachdem er Möbel in der Gaststätte beschädigte. Kurze Zeit später konnte der 35-Jährige dabei beobachtet werden, wie er bei einer unweit entfernten Bäckerei offenbar ebenfalls einbrechen wollte. Ausmerksame Zeugen alarmierten daraufhin die Polizei, die den Mann dort antreffen konnten. Ein Diebstahlschaden konnte bislang nicht festgestellt werden. Ob die Motivation des Amtsbekannten in die Objekte einzubrechen mit der Suche nach einem Schlafplatz in Verbindung steht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Den 35-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige. /al

