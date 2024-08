Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ötigheim - Brandausbruch

Ötigheim (ots)

Der Brand in einem Anbau eines Gebäudes in der Hafnerstraße hat am heutigen Dienstagmorgen zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz geführt. Nach bisherigen Feststellungen dürfte ein technischer Defekt an einem Kondenstrockner in dem als Lagerraum genutzten Anbau für den kurz nach 9 Uhr ausgebrochenen Brand verantwortlich sein. Einsatzkräfte der Feuerwehren Ötigheim, Bietigheim und Rastatt waren schnell zur Stelle und hatten den Brand gegen 9:20 Uhr bereits gelöscht. Verletzt wurde nach derzeitigen Erkenntnisse niemand; dennoch wurde vorsorglich eine Besatzung des Rettungsdienstes hinzuzogen. Die Rastatter Straße ist aktuell noch gesperrt. Der Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Zehntausend Euro summieren.

/wo

