POL-MS: Einbrüche in Gremmendorf, Mauritz und der Innenstadt - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit von Freitag (8.3.) bis Sonntag (10.3.) in Mehrfamilienhäuser in Gremmendorf und Mauritz und der Innenstadt eingebrochen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Bislang unbekannte Einbrecher stiegen am Sonntag (10.3.) zwischen 01:30 Uhr und 08:45 Uhr durch ein Fenster in ein Mehrfamilienhaus am Bonifatiusweg ein. Sie durchsuchten eine Wohnung nach Wertvollem, entwendeten Bargeld und Laptops und flüchteten anschließend.

Am Samstag (9.3.) hebelten ebenfalls unbekannte Täter in der Zeit von 18:00 Uhr bis 20:30 Uhr zunächst die Haustür und dann die Tür zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Hoffschultestraße auf. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten nach möglichem Diebesgut und flüchteten mit Schmuck als Beute.

Zwischen Freitag (8.3.) 21:15 Uhr und Samstag (9.3.) 00:15 Uhr gelangten außerdem unbekannte Täter in eine Hochparterre-Wohnung in der Geiststraße, indem sie auf den Balkon kletterten und das vermutlich gekippte Fenster öffneten. Mit einem Handy und einer Smartwatch als Beute flüchteten die Täter über den Balkon.

Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

