Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Ausgelöste Brandmeldeanlage sorgt für Einsatz der Feuerwehr

Bild-Infos

Download

Schiffdorf (ots)

In den Nachmittagsstunden, des 04. November 2023, wurden um 15:16 Uhr die Ortsfeuerwehren Schiffdorf und Bramel nach Schiffdorf, in die Schleusenstraße alarmiert. In einer Einrichtung zur Tagespflege löste die Brandmeldeanlage aus und rief somit die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Feuerwehr auf dem Plan. Ausgelöst hat die Brandmeldeanlage hier, durch Qualm während des Kochens. Ein weiteres Eingreifen der Feuerwehr war nicht notwendig.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell