POL-OG: Offenburg - Gasleitung beschädigt

Ötigheim (ots) - Der Brand in einem Anbau eines Gebäudes in der Hafnerstraße hat am heutigen Dienstagmorgen zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz geführt. Nach bisherigen Feststellungen dürfte ein technischer Defekt an einem Kondenstrockner in dem als Lagerraum genutzten Anbau für den kurz nach 9 Uhr ausgebrochenen Brand verantwortlich sein. Einsatzkräfte der Feuerwehren Ötigheim, Bietigheim und Rastatt waren schnell zur Stelle und hatten den Brand gegen 9:20 Uhr ...

