Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Täter nach Ladendiebstahl und Bedrohung gestellt

Neubrandenburg (ots)

Am 26.07.2024 gegen 13:30 Uhr kam es im Rewe-Markt in der Straußstraße in 17034 Neubrandenburg zu einem Ladendiebstahl. Der Tatverdächtige wollte den Kassenbereich des Rewe-Marktes passieren ohne etwas zu bezahlen. Da er dabei einen vollgefüllten Rucksack bei sich hatte kam dieses dem Ladendetektiv komisch vor und er sprach den Tatverdächtigen an. Er forderte den Tatverdächtige auf ihm den Inhalt des Rucksackes zu zeigen. Hierauf ließ der Tatverdächtige den Rucksack fallen und versuchte zu flüchten. Dieses versuchte der Ladentektiv zu verhindern und versuchte ihn festzuhalten. Hierauf zog der Tatverdächtige ein Messer aus seiner Hosentasche und bedrohte damit den Detektiv. Anschließend flüchtete er aus dem Rewe-Markt. Durch den Detektiv wurde das Polizeihauptrevier telefonisch über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Durch diese wurde umgehend eine Funkstreifenwagen zum Einsatz gebracht. Dieser gelang es den Tatverdächtige in Tatortnähe festzustellen und vorläufig festzunehmen. Der Festnahme versuchte sich der Tatverdächtige zu wiedersetzten, so dass ein Reizstoffsprühgerät zum Einsatz gebracht werden musste. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 31-jährigen Deutschen, welcher als Intensivtäter bereits häufiger polizeilich in Erscheinung getreten ist. Im Rucksack wurden mehrere Flaschen Alkohol und ein Energydrink im Wert von 74,20 EUR festgestellt. Gegen den Tatverdächtigen wurde Anzeige wegen Diebstahl und Bedrohung erstattet.

