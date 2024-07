Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: PKW überschlug sich nach einem Reifenplatzer auf der BAB 20, LK MSE

AVPR Altentreptow (ots)

Aufgrund eines geplatzten Reifen verunfallte am heutigen Tag (25.07.2024) gegen 16:30 Uhr ein PKW bei dem der Fahrer leicht verletzt wurde. Der 82 jährige deutsche Fahrer eines PKW Citroen befuhr die BAB 20 aus Richtung Jarmen in Fahrtrichtung Stettin. Auf Höhe des Km 233,3 (Ortschaft Bartow) platzte der rechte Hinterreifen des PKW. Der Fahrer verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet nach links in die Schutzplanke. In der weiteren Folge wurde das Fahrzeug nach rechts geschleudert und überschlug sich und kam schließlich neben der Autobahn auf einem Erdwall(Feld),auf dem Dach, zum Liegen. Im Einsatz waren zur medizinischen Behandlung vor Ort ein Rettungswagen mit Notarzt und ein Rettungshubschrauber. Der Fahrer ist wohnhaft im Landkreis Uckermark und erlitt leichte Verletzungen. Durch den RTW erfolgte die Verlegung des Verletzten in das Krankenhaus Greifswald. Der Unfallschaden wird mit 22.000 Euro eingeschätzt.Für die Unfallaufnahme und Beräumung der Unfallstelle war eine Vollsperrung der BAB 20 für etwa eine Stunde notwendig.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell