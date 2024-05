Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Seniorin geriet unter Lkw

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 2.5.2024, gegen 9.00 Uhr geriet eine Seniorin auf der Straße Am Rathaus in Ostbevern unter einen Lkw. Der 61-jährige Fahrer wendete seinen Lkw und erfasste die 88-Jährige, die am Straßenrand wartete. Eine Zeugin beobachtete den Unfall und bewegte den Borgholzhausener anzuhalten. Rettungskräfte brachten die leichtverletzte Ostbeveranerin zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

