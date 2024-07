Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Angetrunkener Autofahrer verursacht Unfall und verletzt Radfahrer auf der B 110, LK VG

PHR Anklam (ots)

Am Donnerstagabend (25.07.2024)verletzte ein alkoholisierter Autofahrer auf der B 110,Höhe der Ortschaft Kruckow, einen Radfahrer bei einem Zusammenstoß.Nach ersten polizeilichen Ermittlungen befuhr der 62-jährige Radfahrer gegen 18:15 Uhr die B 110 aus Richtung Kruckow kommend in Richtung Demmin. Der 37-jährige Fahrer eines PKW VW Touareg fuhr hinter dem Radfahrer in gleicher Fahrtrichtung. In der Folge übersah er den am rechten Fahrbahn befindlichen Radfahrer und erfasste diesen ungebremst mit seinem PKW. Der Radfahrer, der einen Fahrradhelm trug, stürzte zuerst auf die Motorhaube/Frontscheibe des PKW und stürzte anschließend in den Straßengraben. Der 62-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Die eingesetzten Polizeibeamten überprüften die Fahrtauglichkeit des Verursachers. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholvortest ergab 0,95 Promille. Der verletzte Radfahrer musste im Krankenhaus ärztlich versorgt werden. Für den Pkw-Fahrer, der im Landkreis Mecklenburgische-Seenplatte wohnt, ging es ebenfalls ins Krankenhaus zur Durchführung einer Blutprobenentnahme. Die Beamten stellten anschließend den Führerschein sicher. Die Ermittlungen laufen bezüglich der Gefährdung des Straßenverkehrs durch Alkoholeinwirkung und fahrlässige Körperverletzung gegen den Autofahrer. Der Sachschaden wird derzeit auf 5000 Euro geschätzt. Die Beteiligten des Unfalles sind deutsche Staatsbürger.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell