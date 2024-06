POL-SE: Wedel - Unbeteiligte Passanten bringen Nötigung und Gefährdung eines Verkehrsteilnehmers zur Anzeige - geschädigte Fahrradfahrer und Zeugen gesucht

Bad Segeberg (ots) - Am 11.06.2024 (Dienstag) rief eine Zeugin um 03.58 Uhr die Polizei, da sie in der Straße Am Markt festgestellt hatte, dass unbekannte Täter mittels einer Kanalabdeckung aus Vollmetall versucht hatten, die Scheibe zu einem Juweliergeschäft einzuschlagen, um an den Schmuck in der Auslage zu ...

mehr