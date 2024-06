Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Segeberg - Zum Parken abgestellter Pkw durch rotes Fahrzeug beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Dienstag (11.06.2024) teilt ein 79-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Gönnebek einen Verkehrsunfall mit anschließender Flucht mit.

Nach Angaben des Rentners habe er sein Fahrzeug, einen dunkelgrauen VW-Sharan mit Berliner Kennzeichen, in der Zeit von 14.30 Uhr - 15.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße vor einem Verbrauchermarkt abgestellt. Bei Abfahrt aus Bad Segeberg habe er noch keinen Schaden bemerkt. Anschließend sei er mit seiner Frau nach Trappenkamp gefahren und habe dort wieder auf einem Parkplatz eines Einkaufmarktes gestanden. Hier sei seine Frau aber allein in den Markt gegangen und er blieb am Fahrzeug. Während der Wartezeit bemerkte der Mann nun einen frischen Schaden auf der Fahrerseite an der hinteren Tür. Diese Beschädigung kann aus Sicht des Geschädigten nur beim letzten Parkvorgang in Bad Segeberg passiert sein.

Bei Tatbestandsaufnahme durch die Polizeistation Trappenkamp konnte roter Lackaufrieb auf dem grauen Fahrzeug festgestellt werden. Somit suchen die Ermittler nach einem roten Verursacherfahrzeug.

Die weiteren Ermittlungen werden nun beim Polizeirevier Bad Segeberg geführt. Hinweise zu diesem Unfall werden dort unter Rufnummer 04551-884-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell