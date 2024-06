Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Barmstedt - Unbekannte Täter versuchen Einbruch in Juweliergeschäft - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am 11.06.2024 (Dienstag) rief eine Zeugin um 03.58 Uhr die Polizei, da sie in der Straße Am Markt festgestellt hatte, dass unbekannte Täter mittels einer Kanalabdeckung aus Vollmetall versucht hatten, die Scheibe zu einem Juweliergeschäft einzuschlagen, um an den Schmuck in der Auslage zu kommen. Das Sicherheitsglas hielt, wurde aber stark beschädigt.

Die eingesetzten Polizeibeamten konnten die Tatzeit vorerst lediglich von Ladenschluss (Montag, 10.06.2024, 18.00 Uhr) bis zur Mitteilungszeit eingrenzen. Die Ermittler bitten nun um Zeugenhinweise zu einer besseren Tatzeiteingrenzung. Auch fragen die Ermittler sich, ob nicht doch jemand die vermutlich lauten Geräusche wahrgenommen hat, die durch das mehrfach versuchte Einwerfen der Scheibe verursacht wurden. Die Ermittlungen zu diesem Fall werden bei der Kriminalpolizeistelle Elmshorn geführt. Hinweise werden unter der Rufnummer 04121-803-0 entgegengenommen.

