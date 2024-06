Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Zusammenstoß zwischen Pkw und Radfahrer beim Überholvorgang - Radfahrer leicht verletzt

Hattingen (ots)

Am 31.05.2024 um 20:17 Uhr befuhr ein 51-jähriger Bochumer mit seinem roten Ford Kuga die Straße Im Bruchfeld in Hattingen und beabsichtigte im vor ihm liegenden Kreisverkehr die dritte Ausfahrt in Richtung Martin-Luther-Straße zu nutzen. Zeitgleich fuhr ein 47-jähriger Hattinger mit seinem schwarzen Pedelec von der Raabestraße aus in den Kreisverkehr ein und verließ diesen vor dem Ford-Fahrer an derselben Ausfahrt. Am dortigen Fußgängerüberweg setzte der Pkw zum Überholen an, touchierte den Radfahrer mit dem rechten Außenspiegel und bracht diesen zu Fall. Der Radfahrer wurde von einer RTW-Besatzung leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell