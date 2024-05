POL-EN: Herdecke: Öffentlichkeitsfahndung - EC-Karte nach Betrug eingesetzt

Ennepetal (ots) - Am 29.05.2024, gegen 15:20 Uhr, befuhr ein 12-jähriger Ennepetaler, mit seinem Tretroller, die Loher Straße talwärts in Fahrtrichtung Milspe. In Höhe der Hausnummer 42 übersah der 12-Jährige eine am Gehwegrand befindliche Straßenlaterne und fuhr dagegen. Der 12-Jährige verletzte sich schwer und wurde einem Krankenhaus zugeführt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis ...

