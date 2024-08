Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Ladendiebe gefasst

Gaggenau (ots)

Eine aufmerksame Zeugin konnte am Montagnachmittag zur erfolgreichen Festnahme zweier mutmaßlicher Ladendiebe beitragen. Die Zeugin bemerkte gegen 15 Uhr zwei 32-jährige Männer, die einen Drogeriemarkt in der Theodor-Bergmann-Straße nach ersten Ermittlungen ohne das Bezahlen der eingesteckten Waren verließen. Die beiden stiegen in ein Fahrzeug, verließen dies jedoch mutmaßlich aufgrund des erhöhten Polizeiaufkommen wieder und flüchteten zu Fuß in unterschiedliche Richtungen weiter. Durch eine detaillierte Beschreibung der mutmaßlichen Diebe und einer eingeleiteten Fahndung der Polizei konnten die Männer widerstandslos festgenommen und für weitere Maßnahmen zur Dienststelle gebracht werden. Bei einer anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs konnte weiteres Diebesgut aufgefunden werden, was nach Sicherstellung dem rechtmäßigem Eigentümer wieder ausgehändigt wurde. Die beiden Männer erwartet nun eine entsprechende Anzeige. /jo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell