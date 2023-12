POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2023

Lüdenscheid (ots) - In der Berliner Straße brannte am Dienstagabend, gegen 20:05 Uhr, eine Papiertonne. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (schl) Zwischen einem 57-Jährigen und einem 52-Jährigen Lüdenscheider kam es in einer Gaststätte in der Knapper Straße am Dienstagabend, gegen 21:05 ...

mehr