Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach, Unterharmersbach - Kontrollstrategie bei Sperrmüllsammlern zeigt Wirkung

Zell am Harmersbach, Unterharmersbach (ots)

Die Strategie im Revierbereich Haslach zur Eindämmung des Sperrmülltourismus durch überwiegend ausländische und zudem gut organisierte Sperrmüllsammler zeigt Wirkung. Am Montag, einen Tag vor dem Abfuhrtermin in Unterharmersbach, führten Beamte des Polizeireviers Haslach und des Polizeipostens Zell am Harmersbach mobile Kontrollen durch. Hierbei konnten sechs mutmaßlich professionell agierende Sammler beanstandet werden, deren Kleinlastwagen größtenteils bis unter das Dach beladen waren. Bedenklich war hierbei erneut die Menge an gefährlichem Abfällen wie zum Beispiel kleine und große Elektrogeräte, welche ausdrücklich von der Sperrmüllabfuhr ausgenommen sind. Hier weißt die Polizei darauf hin, dass sowohl Sperrmüll als auch Elektrogeräte wertvolle Rohstoffe beinhalten, die bei ordnungsgemäßer Entsorgung in zertifizierten Verfahren zurückgewonnen werden. Zudem werden dabei auch die als gefährlich anzusehenden Stoffe sicher und zuverlässig entsorgt.

Bei zwei der beanstandeten Sammlern wurde zumindest ein Teil der zu erwartenden Geldbuße in Form einer Sicherheitsleistung erhoben. Bereits hier war die abschreckende Wirkung der Kontrollen unmittelbar bei den Betroffenen zu spüren.

