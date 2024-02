POL-MI: Polizei beendet zwei mutmaßliche Trunkenheitsfahrten

Espelkamp (ots) - (SN) Drei leicht verletzte Frauen aus Espelkamp und zwei kaputte Autos sind das Ergebnis eines Unfalls in Gestringen am Freitagabend. Den Erkenntnissen nach hatte eine Frau (37) zusammen mit einer Mitfahrerin (40) gegen 22.05 Uhr in einem VW die Lübbecker Straße von der B 239 kommend befahren und wollte bei orangefarbenem Blinken der Ampel in die Kreuzung an der Hauptstraße einfahren. Auf der befand ...

