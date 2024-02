Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Drei Einbrecher auf frischer Tat festgenommen - Polizist mit Fleischermesser attackiert

Minden (ots)

Die Eine-Welt-Schule in der Mindener Innenstadt wurde in den Abendstunden des Samstags von drei Einbrechern heimgesucht. Die Täter durchsuchten mehrere Räume und durchwühlten hierbei diverse Schränke. Nach einem Zeugenhinweis konnten Einsatzkräfte die Schule umstellen und durchsuchen. Hierbei wurden drei Einbrecher (17,18, 18) gestellt und festgenommen.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge verschafften sich die drei gegen kurz vor 20 Uhr gewaltsam Zugang zum Schulgebäude. Hierbei lösten sie einen stillen Alarm aus, woraufhin der zuständige Sicherheitsdienst die Polizei alarmierte. Mehrere Streifenwagenbesatzungen wurden zur Schule beordert und umstellten selbige. Dies bemerkten die Einbrecher und versuchten durch eine Notausgangstür zu flüchten. Dies konnten die Beamten verhindern. Nach kurzer Verfolgung konnte im Gebäude ein 18-Jähriger gestellt und festgenommen werden. Der Mindener hatte auf der Flucht noch ein Fleischermesser auf einen Polizisten geworfen und ihn am Kopf getroffen. Glücklicherweise nicht mit der Klingenseite. Trotzdem zog sich der Beamte eine Verletzung zu. Den beiden Mittätern gelang es zunächst, sich im Gebäude zu verstecken. Zusammen mit Schutzhund Fiete konnten die Flüchtenden in einer Toilettenanlage aufgespürt werden. Die beiden ließen sich widerstandslos festnehmen. Bei allen drei Einbrechern konnte diverses Diebesgut aufgefunden werden. Sie wurden der Polizeiwache Minden zugeführt. Während der 17-jährige Jugendliche aus Minden seinen Erziehungsberichtigten übergeben wurde, verbrachten die beiden 18-Jährigen die Nacht in polizeilicher Obhut. Am Sonntag musste der 18-Jährige aus Porta Westfalica mangels Haftgründen aus dem Gewahrsam entlassen werden. Der Mindener wurde im Laufe des Tages dem Amtsgericht Bielefeld vorgeführt, wo ein Haftbefehl verkündet und der polizeibekannte Heranwachsende in die Justizvollzugsanstalt Brackwede überführt wurde.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell