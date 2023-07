Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Nach Raubüberfall auf Tankstelle in Rilchingen-Hanweiler

Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe

Saarbrücken / Rilchingen-Hanweiler (ots)

Vergangenen Mittwoch (26.07.2023), gegen 06:05 Uhr, überfielen zwei maskierte Personen die Shell-Tankstelle in der Konrad-Adenauer-Straße in 66271 Rilchingen-Hanweiler. Einer der Räuber bedrohte die anwesenden Angestellten mit einer Waffe. Die beiden Unbekannten erbeuteten Tabakwaren und flüchteten anschließend in Richtung der Landesgrenze zu Frankreich.

Die Räuber befuhren das Tankstellengelände mit einem silber-metallic-farbenen Peugeot, vermutlich Modell 307, an welchem die gestohlenen Kennzeichenschilder SB-M 703 angebracht waren. Anschließend betraten sie das Tankstellengebäude über eine offenstehende Seitentür. Im Innern trafen sie auf eine der Angestellten und bedrohten sie mit einer Waffe, woraufhin die Frau ohnmächtig wurde. Die zweite anwesende Angestellte, die sich zunächst in einem Büroraum aufhielt, wurde aufgrund lauter Geräusche aufmerksam.

Sie kam darüber hinzu, wie die beiden Männer die in der Tankstelle vorgehaltenen Tabakwaren in den Kofferraum des mitgeführten Pkw luden. Als die beiden die zweite Angestellte bemerkten, setzen sie zur Flucht an. Hierbei versuchte die Shell-Mitarbeiterin einen der Männer aufzuhalten, woraufhin dieser die Frau mittels Faustschlag angriff. Durch den festen Schlag wurde sie nach hinten geschleudert und erlitt Verletzungen im Gesichtsbereich, außerdem wurde ihre Brille beschädigt.

Anschließend flüchteten die Räuber mit dem Pkw in Richtung Frankreich. Bei ihrer Flucht verloren diese das hintere Kennzeichenschild.

Die beiden unbekannten Täter werden wie folgt beschrieben:

1. Person:

- ca. 180 cm groß, eventuell auch größer - normale/schlanke Figur - trug eine olive-grüne Steppjacke mit Kapuze, eine olive-grüne Hose mit Seitentaschen, dunkle Schuhe und helle Handschuhe - war dunkel maskiert

2. Person

- kräftige Statur mit leichtem Bauchansatz - trug einen schwarzen Pullover, darunter ein weißes Shirt, eine dunkle Hose sowie dunkle Sportschuhe und eine dunkle Basecap - trug schwarze Handschuhe und eine weiße FFP2-Maske

Wer kann Hinweise zu den Personen und insbesondere dem genutzten silber-metallic-farbenen Peugeot mit den Kennzeichen SB-M 703 geben? Zeugen werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0681/962-2133 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell