Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0223--Verdächtiger nach Verkehrsunfallflucht gestellt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Peterswerder, Hemelinger Straße Zeit: 21.04.24, 13.40 Uhr

Am Sonntag flüchtete ein Autofahrer in der Östlichen Vorstadt nach einem Verkehrsunfall. Die Polizei stellte den mutmaßlichen Fahrer wenig später.

Der 33-Jährige war zunächst mit einem Kleinwagen mit französischem Kennzeichen auf der Hemelinger Straße in Richtung Brommyplatz unterwegs. Plötzlich stoppte er, legte den Rückwärtsgang ein und fuhr nach Zeugenaussagen mit hoher Geschwindigkeit die Einbahnstraße zurück. Dabei erfasste er einen 68 Jahre alten Mann, der gerade die Straße überquerte. Sein 45-jähriger Begleiter konnte sich durch einen Sprung zur Seite retten. Der 68-Jährige wurde durch den Aufprall schwer verletzt und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer und sein Beifahrer entfernten sich nach dem Unfall vom Unfallort. Das Fahrzeug konnte am Brommyplatz leer aufgefunden werden, die Insassen waren zu Fuß weitergeflüchtet. Der mutmaßliche Fahrer konnte bei Fahndungsmaßnahmen noch in der Nähe, versteckt in einem Gebüsch, entdeckt werden. Er besaß keinen gültigen Führerschein und stand unter Drogen. Polizisten fanden unter anderem seine Ausweisdokumente in dem verunfallten Citroen. Das Auto wurde sichergestellt, der Verdächtige vorläufig festgenommen.

Gegen den 33 Jahre alten Mann mit Wohnort in Frankreich wurde eine Sicherheitsleistung angeordnet und mehrere Strafanzeigen gefertigt, unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Die weiteren Ermittlungen, auch zu dem zweiten Insassen, dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell