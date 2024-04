Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0220--Bewaffneter Mann löst Polizeieinsatz aus--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Schwachhausen, OT Schwachhausen, Schwachhauser Heerstraße Zeit: 21.04.24, 1 Uhr

Gegen 1 Uhr in der Nacht zu Sonntag kündigte ein Mann über Notruf an, dass er gleich mit einer Schusswaffe ein Lokal in Schwachhausen aufsuchen werde.

Eine Streife des Objektschutzes, die auf den bewaffneten Mann vor der Bar in der Schwachhauser Heerstraße zeitgleich aufmerksam geworden war, bedrohte er sofort und richtete die Pistole auf sie. Kurz zuvor hatte der Verdächtige auch einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes im Lokal mit der Waffe gedroht. Die Objektstreife konnte den Verdächtigen überwältigen und am Boden fixieren. Alarmierte Kräfte der Bremer Polizei nahmen den 31-Jährigen daraufhin fest. Bei der Schusswaffe handelte es sich um eine sog. Softair-Pistole. Bei anschließenden Durchsuchungen wurde eine weitere Anscheinswaffe beschlagnahmt. Der Mann stand unter Alkoholeinfluss und wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Verletzt wurde niemand, die weiteren Ermittlungen unter anderem wegen Bedrohung dauern an.

Die Polizei warnt aus diesem Anlass noch einmal eindringlich vor dem Umgang mit Anscheinswaffen. Auf die Distanz oder bei Dunkelheit kann unter Umständen nicht immer sofort eine unechte Waffe erkannt werden und einen polizeilichen Einsatz auslösen. Die Polizei muss Hinweise auf derartige Vorfälle sehr ernst nehmen und folglich zur Abwehr von Gefahren für andere und sich selbst so handeln, als sei die Waffe echt.

